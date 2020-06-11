كارثة.. زحام شديد في مكتب العلاج على نفقة الدولة المنقول بقنا

شهد مكتب العلاج على نفقة الدولة المنقول في وحدة سيدي عمر الصحية، زحاما كبيرا من قبل المتقدمين بطلبات العلاج.

وعبر عدد من المواطنين عن استيائهم من المسئولين في المحافظة، لعدم وجود دراسة لقرارات نقل مكتب علاج على نفقة الدولة من موقعه في قنا العام في مكان لا يتسع الأعداد الكبيرة المترددة.

وقال محمد عبدالحميد، مواطن، إنه وصل إلى مقر وحدة سيدة عمر لتقديم طلب علاج على نفقة الدولة، وفوجئت بتدافع المواطنين على الشباك المخصص دون التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ولا يوجد رقابة، مطالبا المسؤولين في المحافظة إيجاد موقع كبير غير الوحدة الصحية.