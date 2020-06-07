الصحة: حركة التكليف الجديدة وراء "زحام" إدارة العلاج الحر

كشفت الدكتورة نهال الشاعر، رئيس إدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة، عن حقيقة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أفادت بوجود زحام شديد أمام إدارة العلاج الحر بوزارة الصحة والسكان مع عدم مراعاة قواعد التباعد الاجتماعي.

وقالت نهال في تصريحات عنها اليوم، إنّ التزاحم نتيجة للإعلان عن حركة التكليف الجديدة، بعد فتح باب السجل المدني، إذ إنّه من بين إجراءات الترخيص، تقديم فيش ضمن أوراق التقديم للحاق بباب التكليف.

وأكدت توجيه المتقدمين بزيارة مقر النقابة التابعة لها سواء كانت التمريض أو العلاج الطبيعي أو غيرها من التخصصات، وتوجيه القادمين من الأقاليم بتقديم أوراقهم في مقر النقابة الفرعية التابع لها، لافتة إلى التنسيق مع النقابات بالمحافظات لاستلام ملفات المتقدمين وإرسالها مع مندوب واحد لإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، وتحصيل مبلغ التقديم بشكل مجمع ودفعها في إيصال واحد.

واكدت أن الأمر تم حله بشكل سريع وتم صرف المتقدمين بعد إعلامهم بقواعد التقديم بمقرات النقابة.