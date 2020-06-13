شباب الغطاسين يتستخرجون 25 طن مخلفات من قاع البحر في شرم الشيخ

قال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، إن القائمين على مبادرة "غطاسي مدينة شرم الشيخ"، والتي انطلقت على مدار أسبوعين تحت شعار the clean blue"، نجحوا في تنظيف قاع البحر بمنطقة سقالة ترافكو و سقالة وطنية وسقالة شاركس، واستخرجوا نحو 25 طن مخلفات.

وأكد رئيس المدينة، أن جميع المشاركين في المبادرة أبدوا استعدادهم لإطلاق حملة لتنظيف الشواطئ، لدعم الحفاظ على التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة البحرية، وإظهار مدينه شرم الشيخ في صورة جديدة للعالم.

وأشار إلى أن مندوبين من مديرية الصحة كانوا متواجدين على مدار الأسبوعين، لمتابعة تطبيق الإجراءات، ومدى الالتزام بمعايير السلامة الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر أن مبادرة "the clean blue" اختتمت فعاليتها اليوم السبت، وتضم مجموعة من الشباب الغطاسين العاملين بمجال سياحة الغوص بمدينة شرم الشيخ، بهدف تنظيف قاع البحر.