صور.. حملة لتنظيف قاع البحر بمنطقة خليج كورال في شرم الشيخ

نظم مجموعة من الغواصين، اليوم الاثنين، حملة لتنظيف قاع البحر بمنطقة "خليج كورال" في مدينة شرم الشيخ، وذلك بالتنسيق مع غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، مجلس مدينة شرم الشيخ، محميات جنوب سيناء، وزارتي البيئة والصحة.

وقال اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، إن الحملة تهدف لاستغلال فترة انقطاع السياحة في تنظيف قاع البحر في كافة المناطق السياحية، بالتعاون مع العديد من أجهزة الدولة التي ساهمت وشجعت على تنفيذ مبادرة تنظيف قاع البحر، وحماية الشعاب المرجانية والحفاظ على الثروة البحرية.

وأشاد رئيس المدينة، بمجهودات الغواصين المشاركين في المبادرة، لافتًا إلى أنهم قاموا بتنظيف قاع البحر في العديد من المناطق السياحية الهامة بالمدينة، كما قاموا بجمع المخلفات التي جرى استخراجها من قاع البحر وعلى الشواطئ للتخلص الأمن منها، إضافة إلى المساهمة الفعالة لنشر الوعي البيئي لرواد المناطق السياحية.

وأكد رئيس المدينة، أن فريق مركز الغوص المتطوع بالحملة، يتبع معايير السلامة والإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.