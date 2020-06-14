شعبة الأرز تتوقع تراجع الأسعار بسبب طرح المحصول الجديد في يوليو

طمأن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، المواطنين بتوافر سلعة الأرز واستقرار الأسعار حتى عيد الأضحى، متوقعا تراجعا في الأسعار بعد طرح المحصول الجديد فى شهر يوليو المقبل وهو ما جاء للرد على شائعة ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق خلال المرحلة المقبلة، وقال إن أسعار الأرز تباع بأسعار تتراوح مابين 7 و9 جنيهات للكيلو فى السوق المحلية.

وأرجع شحاتة وفرة المعروض لعمليات الشراء الكبيرة التى حدثت من جانب المواطنين شهرى فبراير ومارس بسبب فيروس كورونا كما قام عدد كبير من التجار بعمليات تخزين خلال تلك الفترة تمهيدا لرفع أسعاره لمزيد من التربح واستغلال حالة الهلع التي اجتاحة العالم بسبب فيروس كورونا.

كما أرجع شائعة ارتفاع أسعار الأرز إلى مستغلي الأزمة لترويج المخزون الركد فى المخازن تحسبا لخسائرهم بعد دخول المحصول الجديد.

وقال رجب - في تصريح له اليوم السبت، إن سعر بيع الأرز الشعير تراجع، عريض ورفيع الحبة ما بين 600 و800 جنيه للطن.

وكشف شحاتة أن إنتاج الأرز هذا العام على الأبواب وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار، موضحا أن إنتاج العام الماضي والسابق له بلغ 5 ملايين تم استهلاك 2.5 مليون طن منها والباقي يقترب من الـ2,5 ملايين طن فائض تم تخزينه، وبحلول الأشهر المقبلة سيتم إضافة الكميات من المحصول الجديد.

على صعيد متصل، قال شحاتة: حتى لا تتهاوى أسعار الأرز المصرى ويسبب ذلك فى خسائر كبيرة للفلاحين والمضاربة التي قامت بشراء الأرز تم فتح شركات قطاع الأعمال العام التابعة لها لشراء الأرز بسعر 4000للطن .

اهاب شحاتة بالمواطنين عدم الانسياق الى مروجى الشائعات من منتهزى الفرص وتجار الازمات لرفع أسعار السلع الاستراتيجية.

وفى السياق ذاته قال إن مقررارات وزارتي الري والزراعة هذا العام لزراعة الأرز هي نفس المقرارات لعام 2019 والتي بلغت مليونا و100 ألف فدان، مضيفا أن 724 فدانا تُروى باستخدام مياه نهر النيل و200 ألف فدان تعتمد على الصرف الزراعي و150 ألف فدان معتمدة على المياه المالحة.