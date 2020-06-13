بالأرقام.. اعتماد تنسيقات القبول للثانوي العام والفني بشمال سيناء

اعتمد الدكتور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، اليوم السبت، تنسيق القبول بالتعليم الثانوي العام والفني.

جاء ذلك بحضور عبد العزيز عطية حسانين وكيل وزارة التربية والتعليم، وحمزة رضوان مدير عام التعليم العام والقائم بأعمال وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس ممدوح الشربيني مدير عام التعليم الفني

وجاءت خريطة التنسيق كالتالي..

الثانوية العامة 240 درجة، والخاص 190 درجة، والخدمات 185 درجة.

فيما جاءت مراحل التعليم الفني كالتالي..

الثانوية الصناعية بنين 225 درجة، الشيخ زويد المشتركة الصناعية 220 ، بئر العبد الصناعية المشتركة220 ، رفح الصناعي 220 ، الشهيد خليل مراحيل 220، الشهيد النقيب محمد أحمد 215، الحورة الصناعية المشتركة 210.

أما العريش الفندقية 175 درجة، والعريش المشتركة الفندقية 160 درجة، الزراعية المشتركة 140، مدرسة رفح الثانوية الزراعية 140، مدرسة عوت الله سليمان الزراعية 140، فصول العريش 140.

مدرسة بغداد الصناعية المشتركة 200، مدرسة الشوربجي الزخرفية الصناعية200، مدرسة العريش المتقدمة الصناعية 200، أبو بكر بنين 190، الثانوية المعمارية بالعريش 190، الشهيدة نهال الثانوية الصناعية 190، مدرسة نخل الصناعية المشتركة 140، العريش الثانوية الصناعية 140.

اما الثانوية التجارية جاءت كالتالى،

اللواء شاهين بنات٢٢٠,ملازم اول محمد ابراهيم بنين١٨٥, بئر العبد التجارية ٢٠٠,فصول رمانة المشتركة،٢٠٠, مدرسة. السادات المشتركة ١٩٥,مدرسة الشيخ زويد التجارية المشتركة١٩٠,رفح المشتركة ٢٠٠,مدرسة الحفجافة التجارية ١٤٠,راس النقب المشتركة١٤٠درجة.