محافظ شمال سيناء: إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة خلال 6 شهور

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، الانتهاء من إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة خلال 6 شهور.

وأشار المحافظ، خلال اجتماع اليوم، الذي عقد فى ديوان عام المحافظة برئاسته وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ ، العميد أسامة الغندور لسكرتير عام المحافظة، المستشار صبرى الشوادفي، المستشار القانوني للمحافظة، ورؤساء مجالس المدن ومديرى الادارات الهندسية، إلى جانب ممثلى مديريتى الأمن والزراعة وقطاع تأمين شمال سيناء.

ولفت إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، باسترداد أملاك الدولة والحفاظ عليها، مع دقة متابعة ذلك، وإحالة المخالفين إلى القضاء.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء المدن بسرعة حصر المخالفات وإزالة التعديات والاشغالات في مختلف أنحاء المحافظة، وكذا الاشغالات على المآخذ بترعة السلام.

وأعلن أنه فوض رؤساء مجالس المدن والوحدات المحلية بإصدار قرارات الإزالة فى نطاق كل منهم، كما أن الوزارات المركزية فوضت المحافظة فى إصدار القرارات الخاصة بالأراضى الواقعة تحت ولايتها مثل وزارتى الزراعة والآثار وغيرهما.

وأضاف اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، أن هناك متابعة جادة من كافة الجهات المعنية لتنفيذ توجيهات الرئيس وقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، والعمل على إقرار القانون وحقوق الدولة وإزالة أية تعديات عليها، مشيرا إلى أن جميع الجهات المنوط بها التنفيذ على أهبة الاستعداد لتنفيذ أى إزالات على أملاك الدولة ومنع التعدي عليها مستقبلا.

ومن جانبه، عرض المستشار صبرى الشوادفى المستشار القانونى للمحافظة القوانين الخاصة بأملاك الدولة، وشروط وقواعد التقنين والتصالح وفقا لمعدلات الأسعار المحددة من قبل اللجان المختصة.

وأعلن العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة أنه سبق ارسال التعليمات وتعميمها على رؤساء مجالس المدن حيث تقضى بحصر تعديات مخالفات البناء والأراضى الزراعية ، واستغلال المخالفين للحالة التى تمر بها البلاد فى محاربة فيروس كورونا، والتشديد على الازالة الفورية لأى مخالفة دون انتظار الدراسات الأمنية وأن تتم الازالة فورا حتى سطح الأرض واحالة المخالفين والمقاولين المنفذين للمخالفة وملاك الأراضى الى القضاء.

كما تضمنت التعليمات موافاة غرفة عمليات المحافظة يوميا ببيان شامل عن تعديات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وعدد الحالات التى تم ازالتها لموافاة وزارة التنمية المحلية بها أولا بأول .

وأشار الى أنه تم الانتهاء من تنفيذ الموجة رقم 15 لازالة التعديات على أملاك الدولة ، وأن المحافظة مستمرة فى تنفيذ التعليمات واستكمال الازالات حفاظا على حقوق الدولة واستردادها بالتنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية.

ومن جانبهم، عرض رؤساء مجالس المدن حصر كل جهة للتعديات على أملاك الدولة وقرارات الازالة الصادرة بخصوص تلك التعديات ، والعمل على تنفيذها وفق جدول زمنى محدد .