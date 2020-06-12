دفن جثمان أول متوفية بكورونا في شمال سيناء

دفن أهل سيدة توفيت بفيروس كورونا المستجد جثمانها في مقابر العريش بمحافظة شمال سيناء، تحت حراسة قوات الشرطة بعد استلامه من مستشفى العريش.

وقال أحد أقارب المتوفية، إن عددا محدودا من المقربين لها حضروا مراسم الدفن التي جرت على عجالة، مشيرا إلى أن أقاربها رفضوا أخذ واجب العزاء اتباعا للإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وكانت مديرية الصحة بشمال سيناء، أعلنت وفاة أول مريضة بفيروس كورونا في المحافظة، وهى من إحدى عائلات العريش.

وأضاف مصدر بمديرية الصحة، أن المتوفية تبلغ من العمر 58 عاما، كانت في زيارة لأحد أقاربها في محافظة أخرى وعادت قبل عدة أيام.