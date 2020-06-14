حظك اليوم الأحد 14-6-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يعتبر علماء الفلك أنّه يكون محظوظًا من يملك صديقًا من مواليد برج السرطان وخاصة من الرجال.

وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزلك العاشر وعليك أن تتمهل لتتخذ قرارات حكيمة على المستوى المهني والمالي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجا قد يتسبب لك الوضع الفلكي في تقلبات مزاجية وعدم توافق مع شركاء الحياة، عليك بالصبر.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان النجم العالمي توم كروز، ويوافق تاريخ ميلاده 3 يوليو.