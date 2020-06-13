حظك اليوم السبت 13-6-2020 برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي

يتميز مولود برج السرطان بقدرته على إخفاء مشاعره وحزنه، وإظهار عكس ما يشعر به تماما، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يفتح المجال أمامك لترتيب أحوالك وقضاء أوقات سعيدة.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

اقتران المريخ ونبتون يجذب إليك المحبين، ويعمل اليوم من أجل إسعادك.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة نيكول سابا، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يونيو.