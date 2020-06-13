الأول من نوعه في مصر.. "الصحة" تطلق خط ساخن للتبرع بالدم

أطلقت وزارة الصحة والسكان خط ساخن يحمل رقم 15366 للتبرع بالدم ضمن خدمات نقل الدم القومية في وزارة الصحة، ويعد أول خط ساخن للتبرع بالدم في مصر.

وأكّد الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات نقل الدم القومية بوزارة الصحة، أنَّه تمّ تفعيل الخط الساخن 15366 في محافظة القاهرة والجيزة وسيتمّ تفعيله مباشرة في باقي المحافظات.

وأوضح أنَّه بمجرد الاتصال بالخط الساخن يتمّ تسجيل بيانات المتصل ومكان تواجده، إضافة إلى سؤاله وتطبيق قواعد واشتراطات التبرع بالدم هاتفيًا وملء استمارة للمتصل أو المتبرع، وبعد ذلك يتمّ تحديد موعد له وتوجيهه إلى أقرب بنك دم له من البنوك الإقليمية للتبرع بالدم في الموعد المحدد.

وأشار إلى أنَّ ذلك يتضمن تحديد الموعد للتبرع منعًا للتكدس في بنوك الدم، التي يبلغ عددها 28 بنك إقليمي في كل محافظات الجمهورية، ويتضمن أيضًا الاتصال للتبرع بالبلازما المتعافين من فيروس كورونا.

ولفت إلى أنَّ ذلك يأتي في إطار خطة وزارة الصحة لتطوير خدمات بنوك الدم القومية، وتشجيع ثقافة التبرع بالدم لانقاذ حياة المرضى.