الخياط: العلاج بالبلازما تجريبي حتى الآن

قال الدكتور هشام الخياط، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي بمعهد تيودوربهارس، إن العلاج بالبلازما حتى الآن هو علاج تجريبي لفيروس كورونا ولا يجب أن نقول أنه علاج متعارف عليه للمرض ولم تقره منظمة الأدوية والأغذية الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية حتى الآن.

وأضاف الخياط، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق، في برنامج "نظرة"، المذاع على فضائية صدي البلد، أنه يتم أخذ البلازما في الحالات المتأخرة والحرجة فقط وتعاني من ضيق التنفس وموضوعة على جهاز تنفس صناعي لأنه من الممكن قد تنفع، لافتاً إلى أن وزارة الصحة جربتها على 19 مريضا توفى منهم 3 أشخاص جميعهم حالات حرجة، و5 حالات تعافوا والباقي لم يستجب لها حتى الآن ومن ضمنهم فنانة شهيرة.

وتابع، أنه لا يوجد حتى الآن علاج مقنن نستطيع أن نقول أنه يعالج كورونا، مشيراً إلى أن أي علاج تجريبي يجب تجربته في الحالات المتأخرة وليس في بداية المرض لأنه عند تناول الباراسيتمول والزنك وفيتامين سي يكفوا في بداية المرض ومن ليس لديهم أعراض.