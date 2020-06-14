بورش تعلن عن "كايين GTS 2021" بقوة 460 حصانا

أعلن المصنع الألماني الرائد في عالم صناعة السيارات الفارهة "بورش" عن طرحه الموديل الجديد من أيقونته كايين GTS لعام 2021 طراز كروس أوفر وكروس اوفر كوبيه، بسعر 174.100 دولار أمريكي.

وخلال السطور التالية، يرصد "الوطن" اهم وأبرز مواصفات السيارة الجديدة من "بورش كاين GTS 2021" ومنها:

-تاتي السيارة بمحرك جديد V8(8 سليندر)، يعطي قوة 460 حصان، وسعة لترية 4 لتر، وعزم دوران يصل إلى 620 نيوتن.متر.

-تأتي السيارة بطول 4.929 ملم، وعرض 1.983 ملم، وارتفاع 2.194ملم، وقاعدة عجلات تصل إلى 1.676 ملم.

-تصل السرعة القصوى للسيارة غلى 270 كم/س.

-تتحرك السيارة من حالة الثبات وحتي الـ100كم/س، خلال 4.8 ثانية .

- ووضعت بورش لمسات مزخرفة من الألومنيوم مع مقاعد رياضية وشعارات لـGTS في أكثر من موضع داخل مقصورة السيارة.