صور.. وكيل صحة مطروح يتفقد الحجر الصحي بمركز التعليم المدني

تفقد الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة بمحافظة مطروح، اليوم، مركز التعليم المدني بمطروح والمخصص كحجر صحي لاستكمال علاج مرضى فيروس كورونا المستجد.

واطمئن "البلتاجي" خلال زيارته بحضور أحمد عبدالخالق مسؤول التشغيل بالمركز، على سير العمل، والتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة، واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية للمرضى والطاقم الطبى القائم على العمل هناك.

ووجه بأهمية المحافظة على إجراءات مكافحة العدوى، حرصًا على سلامة الأطقم الطبية، مع تقديم الدعم المعنوي الكامل لهم، تقديرًا لما يتم بذله من جهود لمواجهة الفيروس.