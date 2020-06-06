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وكيل "صحة مطروح": فرق طب وقائي للكشف على المسافرين بالأكمنة والمواقف

كتب:

محمد بخات
12:07 ص | السبت 06 يونيو 2020
فرق الطب الوقائى خلال الكشف الحرارى على المسافرين بموقف مطروح

فرق الطب الوقائى خلال الكشف الحرارى على المسافرين بموقف مطروح

أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمطروح عن قيام فرق الطب الوقائى بالوقوف فى أكمنة الشرطة على الطرق السريعة في منافذ ومداخل المحافظة الشرقية والغربية والجنوبية، بالملاحظة والمسح الحراري، والكشف على الحالات المشتبه فيها ونقلها للمستشفى على الفور لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار توقيع الكشوفات فى جميع الأكمنة ومداخل ومخارج مطروح ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائيه لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد "عبدالغنى" تواجد الفرق الطبية فى المواقف والمواصلات العامة، لمتابعة المواطنين.

 

 