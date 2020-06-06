وكيل "صحة مطروح": فرق طب وقائي للكشف على المسافرين بالأكمنة والمواقف

أعلن الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بمطروح عن قيام فرق الطب الوقائى بالوقوف فى أكمنة الشرطة على الطرق السريعة في منافذ ومداخل المحافظة الشرقية والغربية والجنوبية، بالملاحظة والمسح الحراري، والكشف على الحالات المشتبه فيها ونقلها للمستشفى على الفور لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح باستمرار توقيع الكشوفات فى جميع الأكمنة ومداخل ومخارج مطروح ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائيه لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد "عبدالغنى" تواجد الفرق الطبية فى المواقف والمواصلات العامة، لمتابعة المواطنين.