وكيل "صحة مطروح" يتفقد المستشفى العام وغرف العزل الجديدة

تفقد الدكتور خالد عبدالغني، يرافقه الدكتور مبروك سالم مدير إدارة المستشفيات بصحة مطروح، مستشفى مطروح العام للاطمئنان على سير العمل ومدى تواجد الأطقم الطبية بالمستشفى.

وتابع "عبدالغني"، اليوم، قسم الكلى وتفقد مرضى الغسيل الكلوى، ورصد أهم الملاحظات لتحسين مستوى الآداء والتأكيد على إنتظام الأطباء، والتأكد من وجود رصيد كافى من الأدوية والمستلزمات الطبية، وتابع الأجهزة الطبية.

وتفقد "عبدالغني" غرف العزل الجديدة التي خصصت مؤخرا بالمستشفى العام، وتابع تطبيق الإجراءات الوقائية والإحترازية والتزام الأطباء والممرضات بارتداء الواقيات الشخصية حرصا على سلامه الفريق الطبى والاتزام على تطبيق برتوكول مكافحة العدوى داخل المستشفى.