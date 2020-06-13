إعلامي صيني: اكتشفنا 45 إصابة جديدة بـ كورونا في البلاد

أكد الإعلامي الصيني نادر رونج أن الصين شهدت إصابات جديدة بفيروس كورونا، بعدما ظلت 55 يوما بدون تسجيل أي إصابات جديدة.

وقال رونج خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه جرى اكتشاف 7 حالات أمس، وبفحص مزيد من الأشخاص اكتشفوا 45 حالة إيجابية جديدة.

وشدد رونج، على أن ظهور حالات جديدة يؤكد أنه لا يجب التراخي في الإجراءات الاحترازية، لافتًا إلى أن بكين خفضت درجة الإنذار من الفيروس من الدرجة الثانية للثالثة، وأعادت بعض الأنشطة في القاعات المغلقة، وأعلنت استئناف الدراسة في المدارس الابتدائية، وجرى تعديل هذه القرارات بعد ظهور حالات جديدة.

وأشار رونج إلى أن الحجر لا يزال مطبقا على 3 أسواق في الصين، وعلى بعض المناطق التي ظهرت فيها إصابات، وأماكن عمل هذه الإصابات المؤكدة.

وأوضح رونج أن بكين تجري فحوصات وتحاليل لـ90 ألف شخص بشكل يومي للسيطرة على المرض.