لايف ستايلز تطلق 10 أغنيات لكارول سماحة وهاني شاكر ونجوم آخرين

تستعد شركة لايف ستايلز ستديوز، والمنتج فهد الزاهد لإنتاج 10 كليبات غنائية جديدة، لباقة مختلفة من نجوم الوطن العربي ومجموعة من الشباب الصاعد الذين آمنت بموهبتهم، وقدراتهم الفنية الواعدة.

تعاقدت الشركة مع كل من "كارول سماحة، هاني شاكر، أبو ، سامر أبو طالب ، محمد سرور ، أحمد مهنى، عمرو الشاذلي ، ياسمينا سامي ، أحمد شيبه، محمد نور"، لإنتاج كليبات مختلفة خلال العام.

وتكثف الشركة جهودها بشكل كبير خلال الفترة في محاولة منها لتجاوز تلك الفترة العصيبة التي يمر بها العالم ."، منذ تفشي فيرس كورونا .

وتحرص الشركة بشكلا دائم على تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية خلال تصوير وتسجيل الاغاني ، حرصا منها على مصلحة الجميع ، وايمانا منها بالدور الفعال بلقوى الناعمة في تجاوز الازمات .