شروط تسليم الوحدات السكنية لـ27 عمارة بمشروع سكن مصر بدمياط

أعلن جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة برئاسة المهندس محمد رجب تسليم الوحدات السكنية لـ27 عمارة بمشروع سكن مصر غرب جامعة دمياط بمدينة دمياط الجديدة من عمارة 1 حتى عمارة 27 فى الفترة من 2020/6/14 حتى 2020/8/10

وتتمثل شروط التقدم في التالي:

أولا: التوجه لبنك التعمير والاسكان لإنهاء إجراءات التعاقد - سداد دفعة الاستلام 10% من قيمة الوحدة ( بعد سداد المقدم و6 دفعات ربع سنوية )- تحرير الشيكات ( على أن يكون لديك حساب فى أى بنك ودفتر شيكات ) - التوقيع على العقد- سداد وديعة الصيانة ( 5 % من قيمة الوحدة ) - صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة وكذلك خطاب من البنك للجهاز لتسليم الوحدة.

ثانيا: التوجه للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر الجهاز فى اليوم المحدد لاستلام الوحدةوالتقدم بالتالي ذكره " تسليم خطاب البنك الموجه للجهاز لتسليم الوحدة - صورة بطاقة الرقم القومى للحاجز والزوجة - صورة ايصال سداد وديعة الصيانة وكذلك قيام المواطن بسداد " رسم طلب توصيل مرافق 102 جنيه - رسوم عداد المياه كارت 2190 جنية - رسوم العقد 2000 جنيه ( 1% من قيمة الشقة بما لا يجاوز 2000 جنيه) - رسوم الغاز 3200 جنيه ( للخطوط الرئيسية أمام العمارات وحتى الوحدة ) .وكذلك سداد رسوم صيانة للعام الأول 15% من القيمة الاجمالية لوديعة الصيانة (التى تبلغ 5% من ثمن الوحدة ) أو (( 0.0075 × ثمن الوحدة )) و استلام خطاب موجهة لرئيس لجنة الاستلام بالموقع.

ثالثا : التوجة للموقع ( مكتب التسليم بعمارة رقم 12 دور أرضى )لمعاينة الوحدة والاستلام والتوقيع على محضر الاستلام .

رابعا : التوجه للمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمقر الجهاز لاستلام محضر الاستلام المعتمد+ خطاب موجه (لإدارة المياه بالجهاز + شركة الغاز+ هندسة الكهرباء).

فى حال التسليم بتوكيل: يكون توكيل إدارة للاستلام وتوصيل المرافق متضمن رقم العمارة ورقم الوحدة (وغير متضمن البيع او الشراء او التنازل) ويتم تسليم أصل التوكيل وشهادة سريان حديثة مع الطلب بالمركز التكنولوجى.