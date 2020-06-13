الري: واجهنا تعنت واضح وغير مبرر من الجانب الإثيوبي بمفاوضات سد النهضة

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن الأمل في حل أزمة سد النهضة موجود دائما، ولكن هناك تعنت واضح وغير مبرر بالمرة وعدم وجود إرادة سياسية للحل من الجانب الأثيوبي وهو شئ غريب جدا.

وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الجانب المصري كان مرنا جدا بالمباحثات، وقد يكون هناك تساهل بعض الأحيان للوصول لمصلحة الشعوب الثلاثة، "كنا نرى أن السد الإثيوبي سيكون أرضية رائعة للشراكة والتعاون والتنمية".

وتابع السباعي أنه يومي 9 و10 يونيو الجاري تم إستهلاك اليومين في مناقشة خطوات إجرائية متعلقة بإدارة الاجتماعات، والحديث حول مهام الأطراق المراقبين الثلاث، وهما أمريكا والاتحاد الأوروبي وجنوب أفريقيا، "رأينا في بداية اليوم الأول عدم وجود خطوات إيجابية حدثت، ولكن هناك محاولات دائمة للوصول للتوافق، وتم طرح وثيقة من الجانب السوداني من أجل التوافق ومصر أبدت ملاحظاتها والجانب الأثيوبي أيضا قدم ملاحظاته".