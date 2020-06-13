الري: موقف إثيوبيا من مفاوضات السد مؤسف وغير مقبول ولا يعكس أي تعاون

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري إن الجانب الأثيوبي خلال المفاوضات الأخيرة قدم ورقة جديدة وغريبة تدلل على أن الجانب الأثيوبي يريد العودة لما قبل الصفر في التفاوض: "9 سنوات من التفاوض كأنهم لم يكونوا، جايين بأطروحات مختلفة مثيرة للقلق تتضمن رؤيتهم فقط في ملء وتشغيل سد النهضة دون البحث عن مصالح أي أطراف أخرى، وهو ماينفي وجود حسن نية للتفاوض".

وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن الجانب الأثيوبي في أطروحاته لم يدرك أن مصر تعتمد بنسبة 98% من الموارد المائية على نهر النيل، وغير مدرك حجم الفجوة في الموارد المائية ومعاناتنا من الندرة المائية بالفعل: "لايراعون فترة الجفاف والجفاف الممتد والذي يترتب على ذلك، ومن ضمن النقاط أنهم يغيرون قواعد الملء والتشغيل التي توضع على حسب احتاجاتهم وفي ضوء معدلات توريد الكهرباء الخاصة بهم، دون العودة لدول المصب".

وتابع السباعي: "يعني مصر حتى لو وافقت على مقترحات إثيوبيا ووقعت، يكون ليه الحق في التغيير والتعديل على حسب ظروفه وبدون العودة لنا، بأي منطق ذلك، ويجب على العالم كله أن يدرك المسار ورؤية المتعنت، والموقف مؤسف وغير مقبول بالمرة ولا يعكس شراكة أو تعاون".