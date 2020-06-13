الري: إثيوبيا تخل بالتعهدات الدولية ووضح للعالم من هو المتعنت

تحدث المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، عن فترة الجفاف والجفاف الممتد، شبيهة للفترة من 1979 وحتى 1986، وهي 7 سنوات عانت مصر فيها من الجفاف الممتد، حيث كانت الأمطار تهبط بشكل أقل من المتوسط، وتكون المياه الواردة أقل من الاحتياجات ولا تغطي الاحتياجات المائية الخاصة بدول المصب.

وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤليتي"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن السودان دولة منبع ودولة مصب، وفترة الجفاف والجفاف الممتد هذه لايقدرها الجانب الإثيوبي في المفاوضات الخاصة بسد النهضة في حال حدوثها.

وتابع السباعي بأن المظلة التي تجري مفاوضات سد النهضة حولها هي اتفاقية إعلان المبادئ 2015 والتي تم توقيعها من رؤساء الدول الثلاث، والمفترض أنها تحتوي على 10 مبادئ ومن ضمنها البند رقم 5 الذي يلزم كافة الأطراف بعدم الملء إلا بالتوافق بين الدول الثلاث، وفي حال إعلان أحد الأطراف الملء بشكل منفرد، فهو إخلال باتفاقية دولية معترف بها وتم التوقيع عليها، ويتم الإخلال بالأعراف الدولية.

واستكمل السباعي: "البعض يقول اتفاقية 1959 لا تخصنا و1993 لاتخصنا واتفاقية 1902 و1929 لايخصونا على الرغم من أن كل اتفاقية كان لها ظروف مختلفة، بالإضافة لإتفاقية 2015، ولانعرف بأي منطق يخل بكل التعهدات الدولية التي وقع عليها ووضح للعالم المتعنت والذي يرغب في الحل الفعلي".