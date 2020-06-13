كورونا يرفع الانفاق علي الصحة في مصر بنسبة 20% خلال 6 أشهر

سجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.6% خلال الـ6 أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2019-2020 مقارنة بمعدل نمو 2.9% العام المالي 2013-2014.

وأكدت وزارة المالية خلال التقرير نصف السنوي عن أداء الموازنة العامة للدولة للعام الحاري، زيادة الإنفاق على قطاع الصحة بنسبة 20% مقارنة بالنصف الأول من العام المالي الماضي 2018-2019 وزيادة الإنفاق على التأمين الصحي بنسبة 29% مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق، في حين ارتفع الإنفاق على شراء الأدوية بنسبة 4.7% عن نفس فترة المقارنة في العام المالي الماضي 2018-2019.

وبلغت إيرادات الموازنة العام للدولة خلال 6 أشهر بداية من يوليو الماضي وحتي نهاية ديسمبر الماضي 390 مليار جنيه مقارنة بـ388 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة في العام المالي 2018-2019، بينما ارتفعت الإيرادات الضريبية بنحو 100 مليون جنيه لترتفع إلى 304 مليارات جنيه مقارنة بـ303.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي 2018-2019.

وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أن أزمة كورونا أدت إلى انخفاض قيمة الناتج المحلى بنحو 130 مليار جنيه، حيث تراجع معدل النمو المستهدف خلال العام المالي الجاري من 6% إلى 4%، موضحًا أن الإيرادات العامة الضريبية وغير الضريبية انخفضت بنحو 124 مليار جنيه، نتيجة تأثر الأوضاع الاقتصادية بتداعيات هذا الوباء العالمي.

وقال إن إجمالى المبالغ الإضافية التى خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحي ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن نحو 63 مليار جنيه، من المائة مليار جنيه التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيصها لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات كورونا، إضافة إلى التزام وزارة المالية باستمرار الإتاحات الشهرية التي تستهدف توفير السيولة النقدية اللازمة للهيئات السلعية والخدمية؛ بما يُمَّكنها من الوفاء بالتزاماتها على النحو الذي يُساعد في توفير احتياجات المواطنين، والحفاظ على مستوى معيشتهم.