"الوطن" تنشر التقرير النهائي لمشروع الموازنة العامة للدولة 2020-2021

يناقش مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلساته الأسبوع المقبل، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة عن مشروع خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018-2019/2021-2022) وخطة العام الثالث منها (2020/2021)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، ومشروع موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021.

كانت لجنة الخطة والموازنة قد أعدت تقريرا متكاملا عن مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد فى ضوء ما انتهت إليه اللجان البرلمانية، ومن المقرر أن يصوت عليه المجلس نهائيا في جلساته الأسبوع المقبل.

وتنشر "الوطن" نص التقرير النهائى، للاطلاع عليه اضغط هنا