برلماني: "الإعلام" طالبت بزيادة ميزانيتها بـ25 مليون جنيه

أكد النائب جلال عوارة عضو مجلس النواب، ضرورة تحديد موازنة مخصصة لوزارة الدولة للإعلام نظرًا لاعتبارها وزارة جديدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن وزارة المالية اتفقت مع وزارة الإعلام على موازنة قدرها 35 مليون جنيه شاملة الأجور والمرتبات لافتًا إلى أنهم فوجئوا بأن وزارة الإعلام طلبت بزيادة موازنتها بمبلغ 25 مليون جنيه اضافية.

وأوضح عوارة أن وزير المالية أعلن أن موازنة الدولة تأثرت بسبب فيروس كورونا وأن الجائحة أثرت على جميع دول العالم مشيرًا إلى أن الموازنة تأثرت وانخفضت الإيرادات بمقدار 123 مليار جنيه.

وأشار إلى أن العاملين في وزارة الدولة للإعلام 68 عاملا، مضيفًا: "هل نعمل حسابنا في الموازنة طبقا للي طلبته الوزارة زيادة بند الخدمات الاجتماعية المميزة وما يتناسب مع المستويات الوظيفية خدمات مصايف وحفلات افطار جماعي ورحلات ترفيهية واحنا في ظل أزمة كورونا" مشددًا على أن الرئيس السيسي وجه بالتقشف في ميزانية الدولة مع مواجهة فيروس كورونا.

وأكد عوارة أن رئاسة مجلس الوزراء صرفت 8 مليون جنيه عند صدور قرار انشاء الوزارة من أجل شراء سيارات جديدة مبديًا رفضه لما طلبته الوزارة من زيادة الميزانية المخصصة لها لشراء سيارات للمديرين العموم وغيرهم.