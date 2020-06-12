وزير الإعلام: لدينا مستشفيات تستوعب جميع مصابي كورونا

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، إن هناك خطة كاملة لعودة النشاط الرياضي، والآن يتم فتح النوادي لرفع كفاءة المنشآت وتلقي الاشتراكات، وتجهيز الأندية وفي حال تقرر فتحها تكون مستعدة لذلك.

وأضاف هيكل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، أن امتحانات الثانوية العامة قرار تم حسمه، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب، وهناك مسافات زمنية بين المادة والأخرى، واليوم الواحد به مادة واحدة فقط، والمسافات بين المادة والأخرى كافية، وهناك مسافة متر وربع بين الطالب والآخر، والإجراءات شديدة جدا للحفاظ على الطلاب.

وتابع هيكل بأن هناك بعض الفيديوهات المنتشرة الأيام الماضية ينشرها بعض "المغرضين"، لإثارة الرأي العام بخصوص تقديم الخدمة لمصابي فيروس كورونا، ومستشفيات الحكومة تعالج مصابي الفيروس، وتليها المستشفيات الجامعية والخاصة والشرطة والمستشفيات الميدانية، وكل ذلك يستوعب الجميع ولا يوجد قلق من توافر الأماكن.

وواصل هيكل، أن وزارة الصحة رصدت مبالغات في أرقام المستشفيات الخاصة لعلاج كورونا، ووزارة الصحة وضعت أسعارا استرشادية ونحو 88% من الحالات المصابة بـ كورونا لا تحتاج لمستشفيات.