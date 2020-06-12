وزير الإعلام يهاجم فريق عمل "الجمعة في مصر": أنا مقولتش كدا

هاجم أسامة هيكل وزير الإعلام فريق إعداد برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، بعد أن كتب مانشيت على لسان هيكل لم يصرح به خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد.

وقال هيكل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة "mbc مصر"، الإعلام مسؤلية كبيرة جدا وخصوصا في هذه المرحلة، "مكتوب على لساني إني بقول نتعامل بشكل لحظي مع ازمة كورونا وأنا مقولتش كدا".

وحاولت الإعلامية ياسمين سعيد الإعتذار للوزير مبررة أن فريق الإعداد يحاول تبسيط الأمور وتبسيط تصريحات الوزير، فرد الوزير: "كدا بيكلكعوا الموضوع أكتر.. أنا مقولتش كدا".

وأضاف هيكل: "بعض الصحفيين حرف تصريحه عن دراسة عودة دور العبادة، وبعض الصحفييين شالوا دراسة وقالوا عودة دور العبادة بيترتب على الكلام ده نتائج غلط".