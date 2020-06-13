رئيس شعبة الذهب يكشف سبب ارتفاع أسعار الذهب: الاضطرابات العالمية

علق المهندس هاني جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية على ارتفاع أسعار الذهب.

وقال جيد خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامية سارة حازم في برنامج "اليوم"، المذاع عبر فضائية "dmc"، إن العلاقة وثيقة بين ارتفاع أسعار الذهب والاضطرابات الموجودة على مستوى العالم والجائحة التي يمر بها العالم والدول التي تتعرض للانهيار حاليًا.

وأكد جيد أن العلاقة بين هؤلاء والدول علاقة عكسية وأنه كلما زادت الاضطرابات تزيد يزيد سعر الذهب وأن كلما انخفضت اقتصاديات الدول لجأ البعض للذهب كملاذ أمن.

زطالب جيد بالتفريق بين الطلب العالمي والطلب المحلي للذهب مشيرًا أن الطلب العالمي على الذهب يتمثل في بيع الأشخاص للأسهم ولجؤهم للذهب كملاذ أمن وأن هناك طلب محلي لشراء الذهب لاستخدامه: "المفروض موسم الصيف جيد جدا لمشتريات الدهب وفيه مناسبات الزواج ونتعشم في الوقت اللي جاي يحصل رواج مع زيادة ساعات العمل".

وأشار جيد إلى أن القطاع الصناعي للذهب يحتاج لدعم نظرًا لوجود عمالة لديه مقترحًا أن يكون الدعم ضريبي وتسهيلات الشراء والبيع عن طريق البنوك.