"التموين" تكشف أسباب ارتفاع أسعار الذهب: عيار 21 هيبقى بـ900 جنيه

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، عن أسباب ارتفاع أسعار الذهب، مشيرا إلى أن أسباب الارتفاع ليس بسبب زيادة القوة الشرائية، وإنما بسبب زيادة أسعاره عالميا.

وأضاف "فرج"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إلى أن سعر الذهب ارتفع عالميا أكثر من 470 دولارا من بداية العام حتى الآن، ليصل لمستويات قياسية، مرجعا السبب إلى تداعيات أزمة كورونا، وتكون صناديق عالمية لشراء الذهب.

وأشار مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، إلى أن شراء الذهب، يعتبر الملاذ الآمن وقت الأزمات، مثل أزمة فيروس كورونا حاليا، منوها بأن هناك توقعات بزيادة أكبر في أسعار الذهب، والمتوقع أن يتخطى الذهب حاجز 2000 دولار بنهاية العام، وحينها قد يصل سعر جرام 21 إلى 900 جنيه، مؤكدا أن الاستثمار فيه آمن جدا، معلقا: "الذهب زينة وخزينة".

تراجعت أسعار الذهب، 6 جنيهات بداية تعاملات السبت، بأسواق المال والبورصات العالمية، حيث سجل عيار 24 قيمة 855 جنيها، مقابل 901 جنيه، بالمقارنة بأمس في أسواق المال والبورصات العالمية، وبيع عيار 21 بقيمة 748 جنيها، وسجل عيار 18 قيمة 641 جنيها.

فيما بيع الجنيه الذهب بـ5 آلاف و898 جنيها، وكان الذهب قد كسر حاجز الـ900 جنيه أمس الأول لأول مرة منذ بداية العام.