بالصور.. أصدقاء شهيد كورونا بجامعة مصر: تميز بالطيبة وفعل الخير

حالة من الحزن خيمت على أصدقاء الطالب محمد أشرف الجمل بالفرقة السادسة، والذي وافته المنية فجر اليوم، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي لم يتبقَ على تخرجه من كلية الطب الجامعة سوى شهرين.

البداية، جاءت بنعي مجلس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة خالد الطوخى رئيس مجلس الأمناء للطالب محمد أشرف، قائلين:" بمزيد من الحزن والأسي محتسبينه عند الله شهيداً حيث وافته المنية وهو يؤدى عملاً تطوعيا فى رعاية وعلاج المرضى المصابين بكورونا ، داعين له بالرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان".

ونعى الأطباء و الأصدقاء المرافقين لمحمد، سنوات الدراسة، قائلين: «المفروض انه يقعد في البيت يذاكر زي معظم زمايله في الكلية وخصوصا انه كان فضله شهرين ويخلص الامتحان النهائي ويتخرج من الكلية».

وقال الدكتور أشرف احمد، الصديق المقرب للشهيد ، " صداقتي بمحمد بدأت منذ أول يوم التحاقي بالكلية منذ ٧ سنوات "، لافتا إلي انه كان يتميز بالطيبة ، فضلا عن محافظته على الصلاة ، مضيفا أن فترة الإمتحانات يقوم بطمأنة الجميع ، " بيحفزنا و يدعمنا و دائم السؤال عن الجميع ".

وأضاف: "الله يرحمه كان مجتهد جدا فى الدراسة ومُلِم بمعلومات أكثر مما إحنا مطالبين بيه فى الكلية وكان بيحب تخصص النساء والتوليد وكان بيسعى أنه يكون أفضل دكتور فى التخصص ده من وهو فى الكلية غير طبعا اعمال تطوعية كتير جدا ومنها صناع الحياة فى الخانكة" .

وقال إسلام محمد، الطالب بالفرقة السادسة، وصديق الشهيد: " محمد عمره متأخر على حد وعمره ما كسل في اي عمل خير ودايما كان بينزل المستشفيات يحاول يتعلم ويساعد المرضى والاطباء على قد ما يقدر وحتى لما بدأت الازمة وانتشر وباء الكورونا ده ما خلهوش يتراجع ولو ثانية ونزل المستشفيات وهو طالب في سنة سادسة عشان يساعد باللي يقدر عليه".

وتابع: "محمد مكنش يتأخر على أي حد من زملائه دوما ليقدم لهم النصيحة والإرشاد كأن أخ كبير ودوما بسشجعنا على المذاكرة ، "الله يرحمه افتقدناه".وقال الدكتور محمد صلاح، الطالب بالفرقة السادسة، أن الطيبة الممزوجة بالشهامة والجدعنة، من الصفات الحسنة التي تميز بها الشهيد محمد الجمل، موضحا أنه كان دوما سباقا لفعل الخير بين أصدقائه." سمعنا عنه كل خير ، ربنا يرحمه كان قدوة لنا ولزملائنا ولم يظهر سوء "، هكذا بدا محمد صلاح ، الطالب بالفرقة الخامسة كلية الطب جامعة مصر، مضيفا أن كل من يتحدثون عنه يذكرونه بكل خير.

وقال أحمد ناصر، الطالب بالفرقة السادسة بالكلية، إن الشهيد محمد الجمل، يعد من الشخصيات المشهود لها بالكفاءة والتميز والإخلاص وحي الخير، لافتا إلى أن مسيرته العلمية أثناء الدراسة مملوءة بالخير.