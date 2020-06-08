في 41 تساؤلا.. الصحة تقيم معلومات المواطنين عن فيروس كورونا المستجد

تقدم وزارة الصحة والسكان تقييم للمعلومات العامة عن فيروس كورونا المستجد، حيث أن فيروس كورونا المستجد COVID-19 هو فيروس جديد ضمن سلالة، عائلة الفيروسات التاجية "كورونا" والتي تصيب الجهاز التنفسي.

يهدف هذا الاستبيان إلى تقييم معلومات المواطنين حول هذا الفيروس وطرق تجنب العدوى والحد من انتشار الفيروس.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية، الرابط الخاص بالاستبيان، والبيانات المطلوبة، وفقا لما لما جاء باستمارة الاستبيان، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الرابط الخاص بالاستبيان

يمكن التسجيل في الاستبيان من خلال الضغط هنا.

البيانات المطلوب الإجابة عنها

ـ الجنسية، المحافظة، محل الإقامة، النوع، السن.

ـ مستوى التعليم، الحالة الاجتماعية.

ـ إجمالي عدد الأفراد الذين يعيشون بالمنزل.

ـ كم عدد الغرف التي تستخدمها الأسرة في النوم والمعيشة بما فيهم الصالة.

ـ إجمالي الدخل الشهري من جميع أفراد الأسرة.

ـ عدد الأفراد الذين يخرجون للعمل بصفة يومية.

ـ الوظيفة، في حالة كان الشخص من العاملين بالقطاع الصحي يرجى تحديد أي من الوظائف التابع لها.

ـ هل سمعت من قبل عن مرض فيروس كورونا المستجد؟

وتتضمن الاستمارة 41 سؤالا للإجابة عليهم، وأوضحت الوزارة خلال الاستبيان أن الإجابات تطوعية وسرية وسيتم التعامل مع البيانات وتحليلها لأغراض علمية فقط، كما أن جمع وتحليل البيانات سيضمن عدم ربط الإجابات بالهوية الشخصية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، رفع استعداداتها لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

وخصصت وزارة الصحة والسكان، عددا من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، إضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وكشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، في وقت سابق، بدء عمل الوزارة على تجهيز 36 مستشفى، لإضافته للمستشفيات المتعاملة مع حالات فيروس كورونا المستجد، ليصبح عددها 376 مستشفى، مشيرة إلى أن عدد المستشفيات التي جرى تخصيصها للتعامل مع حالات فيروس كورونا، إلى جانب مستشفيات العزل، وصل حتى الآن إلى 340 مستشفى.

وأوضحت أن تلك المستشفيات، تضم 3539 سرير رعاية مركزة، و2218 جهاز تنفس صناعيّ، إلى جانب 35152 سريرا بالأقسام الداخلية، و125 جهاز CT، و643 جهاز X RAY.