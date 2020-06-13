القباج: عدد المسجلين في التأمينات الاجتماعية 17 مليون شخص

قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية نحو 17 مليونا تقريبا، فيما يقرب من 10 مليون غير مؤمن عليهم وهو ما نسعي إليه ومخطط له في التغطية التأمينية خلال الفترة المقبلة وخاصة العمالة غير المنتظمة في قطاعات عدة سواء المقاولات، المخابز، جامعي القمامة، الصيادين وكل هذه فئات تستحق الاهتمام والمساهمة في الدولة.

وأضافت القباج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن الحماية الاجتماعية والتغطية التأمينية مرتبط بوجود موارد تحسن مستوي للمعاشات وتغطي الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في وقت الأزمات، الإعاقة، البطالة، المرض.

وتابعت، أن نظام التأمينات تكافلي وكلما كان هناك اشتراك أكبر كلما كان مزايا أكثر للمواطنين، وحالياً في طور أن يتم عمل هيكل إصلاحي جديد وكامل ومتكامل سواء في البنية المعلوماتية أو طريق لخدمة المواطن في المكاتب نفسها والميكنة واستثمار أموال التأمينات، مشيرة إلى أن أصحاب الورش والمحلات وأصحاب الأعمال الحرة يعتبروا من ضمن العمالة غير المنتظمة والمشكلة تكمن في أنه عندما يكون غير مسجل لدي الدولة فهو يكون مش موجود في التأمينات بس ولكن أيضاً الضرائب، الرخص، فيكون اقتصاد موازي.