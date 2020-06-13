مصدر بالصحة يكشف أسباب ارتفاع معدل وفيات كورونا

كشف مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان، سبب ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا.

وقال المصدر لـ"الوطن"، إن الأمر يخضع لعملية نسبة و تناسب من أعداد الإصابات، فكلما زاد عدد الإصابات كلما زاد عدد الوفيات.

وأضاف المصدر: "معظم الوفيات من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة".

وتابع بأن مصر فيها سلالتين من فيروس كورونا، وأعراض السلالتين مختلفتين ولا يستطيع أحد أن يحدد نوع السلالة إلا بأخذ عينة ورؤية النتائج وتختلف السلالتين أيضا من حيث الشدة والوسطية.

وأوضح المصدر أن السلالتين المتواجدتين في مصر من فيروس كورونا هما الأقل خطورة عن السلالات المتواجدة في الخارج.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 1677 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا ووفاة 62 حالة جديدة.

وقالت الوزارة إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابعت بأن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس.