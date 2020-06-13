الصحة: استقبال 87 ألف طلب للتبرع بالدم خلال 24 ساعة

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 87 ألفًا و391 طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم، وذلك بعد 24 ساعة من تفعيل حملة لتشجيع المواطنين على التبرع بالدم، بالتعاون بين الوزارة، ممثلة في "خدمات نقل الدم القومية" مع "فيس بوك"، في خطوة هي الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام، والمتحدث الرسمي للوزارة، أن مراكز التبرع بالدم على مستوى محافظات الجمهورية استقبلت أيضًا 1827 مكالمة للاستفسارات عن التبرع بالدم منذ تفعيل الحملة، مشيرًا إلى أن تلك الحملة سوف تسهم أيضًا في تشجيع المتعافين من فيروس كورونا المستجد "COVID-19" بالتبرع ببلازما الدم للإسهام في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا، وذلك بعد نجاح التجربة التي جرى تطبيقها في مصر، على عدد من الحالات الحرجة في المستشفيات، وأظهرت نتائج مبدئية مبشرة، من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى.

وأضاف أنه جرى تفعيل الخط الساخن 15366 لتلقي استفسارات المواطنين عن التبرع بالدم وبلازما الدم داخل القاهرة، موضحًا أنه سيجري تفعيله في باقي محافظات الجمهورية تباعًا خلال الأيام المقبلة.

ولفت "مجاهد" إلى أنه يمكن للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 و65 عامًا، في مصر، التسجيل كمتبرعين بالدم على فيس بوك، من خلال خاصية "تبرّع بالدم" الموجودة على الملف الشخصي، أو من خلال الضغط هنـــــــــــا.

وسيجري إرسال رسائل للمسجلين كمتبرعين عن إمكانية الحصول على طلبات وفرص التبرع من خلال خاصية "تبرّع بالدم على فيس بوك" على هواتفهم المحمولة، وذلك من خلال 28 فرعًا لمراكز خدمات نقل الدم القومية بمصر، ومن ضمنها 5 أفرع جرى تخصيصها للتبرع ببلازما المتعافين من فيروس كورونا، والمتواجدة على المواقع الرسمية لوزارة الصحة والسكان.

كما لفت إلى أهمية التبرع بالدم في تلك الأوقات الحرجة، مؤكدًا اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية في الوقت نفسه لضمان سلامة المتبرعين، مشيرًا إلى أن تلك الحملة بالتعاون مع فيس بوك، تعد خطوة مهمة للمساعدة في الوصول إلى مستوى التبرعات اللازمة والمخزون الكافي لدعم النظام الصحي المصري.