انهيار أجزاء من شرفة عقار دون إصابات بالإسكندرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، من السيطرة على انهيار أجزاء من شرفة شقة بالطابق الثامن علوي بأحد العقارات بطريق الجيش، دون حدوث أي إصابات أو خسائر.

وانتقل محارب هيلع رئيس حي شرق، لموقع العقار فور تلقي البلاغ، للوقوف على تداعيات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة، ورافقه سكرتير عام الحي وإدارة إشغال الطريق وفريق هندسي متخصص لمعاينة العقار.

كما تواجد العميد عزت محمود، إدارة شرطة المرور، والنقيب سعد رمضان رئيس وحدة شرطة المرافق بالحي، وأيضًا الفريق الأمني لقسم شرطة رمل أول، لاتخاذ الإجراءات التأمينية اللازمة للمواطنين، ووضع الحواجز الحديدية لتأمين المارة، حتى تم الانتهاء من إزالة الأجزاء التي تمثل خطورة من العقار.