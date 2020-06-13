21 صنفا.. إحباط تهريب بضائع أجنبية إلى ليبيا عبر ميناء الإسكندرية

أحبطت الإدارة العامة لجمارك الصادر بميناء الإسكندرية، بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، اليوم السبت، محاولة تهريب وتصدير كمية كبيرة من البضائع الأجنبية والمحلية إلى ليبيا، وذلك بالمخالفة لقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير.

واشبته رجال الجمارك في مشمول البيان الجمركي رقم 4478، والذي يشمل حاويتين باسم شركة "م.ا.ل" المتجهة إلى دولة ليبيا، والصنف المصدر طبقًا للمستندات وللفاتورة المقدمة لجمرك التصدير عبارة عن "حصير، وكرتون فارغ، ومنظفات، وسلك مواعين".

وكشفت لجنة جمركية من خلال فحص وجرد مشمول الحاويتين، وجود 21 صنفًا من السلع والمنتجات المحلية والأجنبية الصنع، منها مستلزمات طب وجراحة الأسنان، وأحذية طبية، دون تقديم فواتير أو أذون إفراج.

كما عُثر داخل الحاويتين على مستحضرات تجميل وكيماويات وبخور وكريمات زيوت وماسكات وفرش وأمشاط للشعر ومنظفات ومساحيق الغسيل من إنتاج شركات محلية.

وتبين أن البضائع تشمل أصنافًا موقوف تصديرها طبقًا لقرارات وزارة التجارة، وأخرى لا يوجد لها تنازلات من الشركات المنتجة بالمخالفة للمادة 40 من اللائحة المنفذة لقواعد الاستيراد والتصدير، فضلًا عن أصناف لم تًعرض على الجهات الرقابية، ودون منشأ.

وقرر حسام الدين حمزة، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الإسكندرية، التحفظ على البضائع، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار الجهات المختصة للتحقيق.