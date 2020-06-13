97 ألف طن قمح رصيد القطاع الخاص بمخازن ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن بضائع عامة، بينما غادر 4 سفن حاويات، و4 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة.

وشملت حركة الصادر من البضائع العامة 7242 طن فوسفات، و300 طن يوريا، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 988 طن حديد، و8050 طن خردة، و11103 طن ذرة، و1454 طن خشب زان، و1758 طن ابلاكاش، و2600 طن نخالة قمح، و2500 طن نواتج تقطير، و6500 طن كلوريد ايثيلين.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 624 حاوية مكافئة تشمل فواكه (عنب وفراولة وخوخ)، وخضروات (بطاطا وبقدونس وخرشوف)، وحاصلات زراعية (برسيم وبصل وأرز)، يتم تصديرها إلى كل من المغرب والإمارات والسعودية والجزائر وهولندا وأسبانيا وبريطانيا وسلوفينيا.

ووصل عدد الحاويات الواردة إلى 341 حاوية مكافئة، و1640 حاوية ترانزيت مكافئة، فيما بلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 58049 طنًا.

وًبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 97215 طنًا، وغادر قطاران بحمولة إجمالية 2720 طن قمح متجهًا إلى صوامع شبرا، في حين غادر 1323 شاحنة، منها 609 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35096 من البضائع العامة.