أغلق بسبب كورونا.. 5 إجراءات اتخذها مركز طبي بمطروح بعد إعادة فتحه

بعد إعادة فتح مركز الرحمة الطبى بمطروح للتشغيل مرة أخرى عقب غلقه قرابة شهر منذ الإعلان عن إصابات به بفيروس كورونا المستجد، اتخذ المركز إجراءات وقائية لمنع انتشار العدوى.

كان مركز الرحمة الطبى بمنطقة السنوسية بمدينة مرسى مطروح أغلقته مديرية الصحة بمطروح الشهر الماضى عقب، إكتشاف حالتين مصابتين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" منهما الدكتور حسان السورى طبيب بالمركز والذى توفى بعدها متأثرا باصابته، وياسر النزاوى مدير المركز.

وتنشر "الوطن" 5 معلومات حول الإجراءات التى إتخذها مركز الرحمة الطبى بالتعاون مع مديرية الصحة لإعادة تشغيلة مرة أخرى بعد غلقه فترة.

- رش مبنى المركز الطبى من الخارج وتعقيمة من الداخل عدة مرات.

- تركيب بوابة تعقيم ذاتية لجميع المترددين على المركز الطبى.

-الإلتزام باجراءات مكافحة العدوى فى توفير البدل والأوقية للأطباء والتمريض والعاملين فى المركز.

- الزام جميع الدخول للمركز بارتداء الكمامات على الوجه للوقاية لمنع إنتقال العدوى.

- منع التزاحم داخل المركز والدخول بنظام للمرضى والجلوس فى تباعد.