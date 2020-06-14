يبدأ من 9 آلاف جنيه.. تعرف على أسعار مولدات الأكسجين لمصابي كورونا

بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتخطي الإصابات حاجز الـ42 ألفا، أصبح من الصعوبة العثور على أماكن متاحة في مستشفيات العزل التي أتاحتها وزارة الصحة، لذا دعت الوزارة من يظهر عليه أعراض الفيروس بالعزل المنزلي واتباع إجراءات الوقاية حرصًا على سلامة المواطنين.

ونظرًا لأنّ المنازل تفتقر إلى بعض الأدوات المُجهزة المتوفرة بالمستشفيات، يبحث الكثير من مصابي العزل المنزلي على اسطوانات الأكسجين أو مولدات الأكسجين نظرًا لما يعانيه البعض من نقص نسبة الأكسجين في الدم أو ضيق التنفس.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، أسعار مولدات الأكسجين بالصيدليات والشركات على النحو التالي:

صيدلية العزبي

تتيح صيدلية العزبي مكثف أكسجين بدلًا من الاسطوانات إيطالي المنشأ ومصنع في الصين بسعة 5 لتر في الدقيقة، بسعر 17 ألف و500 جنيه.

صيدلية سيف

- يمكنك شراء مولد أكسجين OXY-F10 إيطالي المنشأ بسعة 10 لتر في الدقيقة، ويصل تركيز الأكسجين إلى 95.5%، وضمان عامين، بسعر 36 ألف و900 جنيه.

- ويتاح أيضًا مولد أكسجين OXY-Neb بسعة 5 لتر في الدقيقة، ويصل تركيز الأكسجين إلى 96%، كما أنّه مزود بفتحة يمكن توصيلها كجهاز استنشاق البخار "نيبولايزر"، بالإضافة إلى ريموت كنترول للتحكم عن بعد، وضمان لمدة عامين، بسعر 21 ألف و500 جنيه.

- أما مولد الأكسجين OXY-F3 بسعة 3 لتر في الدقيقة، ويصل تركيز الأكسجين بالجهاز إلى 96% وضمان لمدة عامين، يصل سعره إلى 15 ألف و800 جنيه.

شركة ECare Egypt

- تتيح الشركة جهاز مولد الأكسجين الصيني ماركة Yuwell سعة 5 لتر بسعر 9 آلاف و500 جنيه.

- أما مولد الأكسجين ماركة Nuvo الأمريكي بسعة 5 لتر متاح بسعر 14 ألف جنيه.

شركة MV medical

وتتيح الشركة أجهزة مولدات الأكسجين بالأسعار الآتية:

- مولد أكسجين صيني المنشأ بسعر 12 ألف جنيه بضمان سنة.

- مولد أكسجين أمريكي المنشأ ماركة فيليبس بسعر 19 ألف جنيه بضمان سنة.