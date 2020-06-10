لمصابي العزل المنزلي.. أماكن وأسعار شراء وتأجير أسطوانات الأكسجين

بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتخطي الإصابات حاجز الـ36 ألفا، أصبح من الصعوبة العثور على أماكن متاحة في مستشفيات العزل التي أتاحتها وزارة الصحة، لذا دعت الوزارة من يظهر عليه أعراض الفيروس بالعزل المنزلي واتباع إجراءات الوقاية حرصًا على سلامة المواطنين.

ونظرًا لأنّ المنازل تفتقر إلى بعض الأدوات المُجهزة المتوفرة بالمستشفيات، يبحث الكثير من مصابي العزل المنزلي على اسطوانات الأكسجين أو مولدات الأكسجين نظرًا لما يعانيه البعض من نقص نسبة الأكسجين في الدم أو ضيق التنفس.

وترصد "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، أسعار شراء أو تأجير اسطوانات الأكسجين من الصيدليات والشركات على النحو التالي:

صيدلية العزبي

تتيح صيدلية العزبي بيع اسطوانات الأكسجين بالأسعار الآتية:

- اسطوانة 3 متر مكعب بسعر 1411 جنيهًا.

- اسطوانة 4 متر مكعب بسعر 1571 جنيهًا

- اسطوانة 5 متر مكعب بسعر 1628 جنيهًا.

- اسطوانة 6 متر مكعب بسعر 1910 جنيهات.

- اسطوانة 7 متر مكعب بسعر 2785 جنيهًا.

- ويباع المنظم منفصلًا عن الاسطوانات بسعر 458 جنيهًا.

صيدلية سيف

- اسطوانة 40 لتر معبأة بالمنظم بسعر 3250 جنيهًا.

- اسطوانة 10 لتر بالمنظم فارغة تباع بسعر 2170 جنيهًا.

صيدلية الإسعاف

وتتيح صيدلية الإسعاف إمكانية تأجير اسطوانة الغاز بسعر 1350 جنيهًا لمدة 10 أيام بالإضافة إلى 10 جنيهات رسوم الغاز، ويتم احتساب جنيه واحد غرامة تأخير عن كل يوم بعد اليوم العاشر، وذلك بشرط إحضار تقرير طبي معتمد من الطبيب المعالج، وصورة بطاقة المريض السارية، وصورة بطاقة المستلم السارية، وآخر إيصال كهرباء أو غاز أو تليفون أرضي، على أن يتم تحويل مبلغ التأمين بعد اليوم العشرين من تسليم الاسطوانة.

شركة المستحضر للغازات

- تتيح الشركة إمكانية ملء الاسطوانة الفارغة بـ40 جنيه للاسطوانة.

-كما تتيح الاسطوانة كاملة 40 لترا للجمهور بسعر 1850 جنيهًا.

شركة الغازات الطبية

- الاسطوانة الـ40 لتر بالمنظم بسعر 3350 جنيهًا.

- الاسطوانة الـ10 لتر بالمنظم بسعر 2250 جنيهًا.

الشركة العالمية للمستحضرات

- اسطوانة أكسجين 4 لتر بسعر 800 جنيه.

- اسطوانة أكسجين 6 لتر بسعر 1000 جنيه.

- اسطوانة أكسجين 8 لتر بسعر 1300 جنيه.

- اسطوانة أكسجين 10 لتر بسعر 1600 جنيه.

- اسطوانة أكسجين 40 لتر بسعر 2500 جنيه.

- ويباع المنظم منفصلًا بسعر 650 جنيهًا.

شركة أوكسي إيجيبت

- اسطوانة أكسجين 40 لتر بسعر 1750 جنيهًا.

- اسطوانة 10 لتر بسعر 1300 جنيه.

- اسطوانة 2 لتر بسعر 750 جنيهًا.

- ويباع المنظم منفصلًا بسعر 550 جنيهًا.

الشركة القطرية للغازات

- اسطوانة أكسجين 10 لتر بسعر 1425 جنيهًا.

- اسطوانة أكسجين 40 لتر بسعر 2565 جنيهًا.

- ويباع المنظم منفصلًا بسعر 350 جنيهًا.

كما تتيح الشركة إمكانية ملء الاسطوانات الفارغة بسعر 20 جنيه للاسطوانة الصغيرة وبسعر يتراوح بين 40 إلى 50 جنيهًا للاسطوانة الكبيرة.