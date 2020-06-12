"صحة الدقهلية": "أي مريض كورونا يطلب العزل المنزلي يكون برضاه التام"

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن أي مريض إيجابي كورونا ويطلب العزل المنزلى يكون برضاه التام، مضيفا "نحن على استعداد لتقديم الخدمة له في أي مكان ونعمل من أجل خدمة المواطنين وعلى استعداد لزيادة الأسرة المخصصة للعزل لو اضطر الأمر".

وأضاف مكي، في تصريح صحفي، أنه تم تخصيص 1300 سرير بالمستشفيات بممرات ومداخل خاصة بعيدا عن الخدمة العادية بالمستشفيات، ووصلت نسبة إشعال هذه الأسرة حتى الآن لا تتعدى 20%.

وأشار إلى أن أي شكاوى أو استفسارات نستقبلها الخط الساخن 15589على مدار الساعة، ويوجد عليه أطقم طبية للرد على كل الشكاوى.