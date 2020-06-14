10 إجراءات صحية لعزل الطفل المصاب بكورونا في المنزل

قدم المجلس القومي للأمومة والطفولة، عبر الصفحة الرسمية الخاصة به على "فيسبوك"، الإجراءات الصحية للقيام بعزل طفل منزلي لطفل مصاب بكورونا، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والتوعوية التي تتبعها عدد من منظمات وأجهزة الدولة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية إجراءات عزل الطفل الممصاب بكورونا في المنزل، وفقا لما أعلنه المجلس القومي للأمومة والطفولة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إجراءات عزل الطفل المصاب بكورونا في المنزل

ـ يجب على الطفل الالتزام بفترة العزل المنزلي، وتجنب الخروج لحين ظهور نتيجة تحليل المسحة سلبية.

ـ التأكد من وجود تهوية طبيعية للمنزل ويفضل عدم استخدام المروحة أو التكييف.

ـ لا بد من توفير أدوات شخصية للطفل لتناول الطعام، وتجنب استخدامها من قبل الأخرين، كالأطباق، الكوبايات، الفوط، المفارش، والملابس، على أن تغسل جيدا بالماء والصابون، وبعد ما يستخدمها، مع ضرورة لبس جوانتي أثناء الغسيل.

ـ تقليل الحركة بين الغرفة المخصصة للعزل إلى الحمام أو أي غرفة أخرى في المنزل، مع ضرورة التأكد أن المساحات المشتركة بين الطفل و بين أفراد الأسرة كالمطابخ والحمامات تهويتها جيدة و على أن تترك الشبابيك مفتوحة دائما.

ـ من الأفضل أن يكون الشخص المهتم بالطفل يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أمراض مزمنة.

ـ عند دخول الحمام ،لابد من تطهير الأيدي بالكحول قبل فتح الباب وغسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن نصف دقيقة.

ـ الاهتمام بتطهير الأسطح التي يتم لمسها باستخدام مواد مطهرة مثل الكلوربتركيز كوب كلور لكل 10 كوب ماء، مثل مقابض الأبواب، الهواتف، الحمامات، الأرضيات، الأثاث، الترابيزات وغيرها..

ـ أثناء الغسيل استخدم درجات الحرارة العالية، مع إضافة المطهرات، وكوي الملابس بعد غسيلها.

ـ عند الكحة أوالعطس غطي الفم والأنف بالكوع أو بمنديل ورقي، واتخلص منه في سلة المهملات، واغسل ايديك بعدها بالماء والصابون، مع تجنب لمس العين أو الانف أو الفم بأيدي غير نظيفة.

ـ حافظ على نظام غذائي متوازن للطفل، وتناول الماء الفاتر بدلا من المشروبات الباردة.