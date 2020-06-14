فاروق الباز: منظمة الصحة العالمية "لبخت" في بداية تعاملها مع كورونا

تحدث العالم المصري دكتور فاروق الباز، عن تقييمه لمنظمة الصحة العالمية، في تعاملها مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال خلال مداخلة عبر "سكايب"، مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج "الحياة اليوم"، عبر شاشة "الحياة": "كلام منظمة الصحة العالمية في بداية الأزمة لم يكن محكما وكان في لبخ في الكلام، ولم يكن مرتبًا ومكنش كويس ولم يرق لكل الحكومات ولم يكن مبنيا على الحقائق، وبعدين اتعدلوا".

وأضاف: "منظمة الصحة العالمية صححت أخطاءها، وأنا مبسوط جدًا إن المصريين وعامة الناس سمعت كلام الحكومة والتزمت بالإجراءات الاحترازية والناس محبوسة في البيت وكلهم منتظرين المصل، والحكومة فهمت إن البحث العلمي والدستور خصص 1% من ميزانية الدولة، وإحنا بنصرف نصف بالمائة".

وتابع: "ولو سمعنا كلام الحكومة هننجو ونعيش مستقبلًا ونحيي العلم والمعرفة والحكومة خلاص فهمت إننا لازم نصرف على البحث العلمي".