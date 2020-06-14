وزيرة التضامن: واقفين على طراطيف صوابعنا لخدمة دور المسنين والأيتام

قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، نيفين القباج، إنه منذ بداية الجائحة والدولة تتدخل لحماية دور المسنين والأيتام من فيروس كورونا.

وتابعت: "منذ 3 شهور ونصف كلنا واقفين على طراطيف صوابعنا علشان مفيش حالة تتصاب".

وأضافت وزيرة التضامن، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الوزارة تعمل على إنشاء مقرين للعزل إحداهم فى محافظة الإسماعيلية والآخر فى منطقة الهرم، للتعامل مع أى حالة تظهر عليهم اعراض الفيروس، وتابعت:" كل المتواجدين فى المؤسسات التابعة للوزارة هم ولادنا وابنائنا وهم فى ايد أمينة ونؤدى دورنا على أكمل وجه".

وأكدت وزيرة التضامن، أن الوزارة تقوم بكل ما يلزم من أجل حماية كبار السن فى دور المسنين، والأطفال فى المؤسسات الرعاية، وتعاملنا مع الحالات المصابة فى دار الدكتورة عبلة الكحلاوى على وجه السرعة ولكن الإصابات كانت متسارعة.