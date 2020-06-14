فيديو.. أحمد موسى: أردوغان يريد تسديد ديونه بغزو ليبيا

قال الإعلامي أحمد موسى، إن إحدى الوكالات التركية أكدت إن التنقيب عن البترول في ليبيا يسدد ديون تركيا.

وأضاف الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" أن أردوغان متواجد في ليبيا لأن اقتصاد تركيا يتهاوى وعليه ديون كثيرة.

وتابع موسى: "أردوغان يبحث عن ثروات الشعب الليبي ولا يهتم بمصلحة الشعب الليبي نفسه، لافتا إلى أن هناك دول تتفق مع أردوغان لتحقيق مصالحها في ليبيا أيضا".

وأستكمل موسى: "أردوغان متواجد في ليبيا بجيش ومرتزقة من أجل تنفيذ أعمال تخريب وعنف وقتل من أجل فرض السيطرة على ليبيا للسيطرة على النفط الليبي".