أحمد موسى: قطر تخفض الرواتب وتميم ينفق المليارات على الإرهاب

قال الإعلامي أحمد موسى، إن دويلة قطر، خفضت الرواتب بالمؤسسات الحكومية، بنسبة 30%، رغم امتلاكها مليارات الدولار، حيث يبلغ الدخل من البترول والغاز 75 مليار دولار سنويا.

وتابع "موسى" خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، بأن قطر، قررت إيقاف الترقيات الاستثنائية، وخفض رواتب العاملين في المؤسسات الحكومية، بنسبة 30%، مع إنهاء خدمات الموظفين، ومنحهم شهرين مهلة حتى يغادروا دويلة قطر.

وأضاف أن قطر، قررت إيقاف صرف البدل النقدي للتذاكر لغير القطريين، إلا في حالة العمل أو نهاية الخدمة، مع إيقاف البدل النقدي للإجازات.

وأوضح "موسى" أن تميم أمير قطر، يقوم بإنفاق المليارات على الإرهاب، حيث أنفق 30 مليار دولار على الإرهاب في الشهرين الماضيين.