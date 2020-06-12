قطر تمارس "عبودية حديثة" ضد عمال المونديال

وصف مارتن صامويل الكاتب الإنجليزي الشهير بصحيفة "ديلي ميل"، الجمعة، ما تفعله السلطات القطرية بالعاملين في بناء ملعب "البيت" الذي ستقام فيه بعض مباريات كأس العالم لعام 2022 بـ"العبودية الحديثة."

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوزعربية"، قال إنّ العمال لم يتقاضوا أجورهم منذ نحو 7 أشهر، ويعملون في درجات حرارة مرتفعة للغاية، وفي ظل ظروف خطيرة حيث انتشار وباء كورونا.

وأوضح أنّ شركة مقاولات "قطر ميتا كوتس" تعمل في بناء استاد البيت الذي يتسع لـ60 ألف شخص، ويبعد 28 ميلا تقريبا من الدوحة، مضيفا أنّ العاملين في المشروع هم من مناطق جنوب آسيا، بما في ذلك الهند والفلبين ونيبال.

وأضاف: "كانت هناك خلافات منتظمة بشأن الأجور وظروف العمل والوفيات الكبيرة"، مشيرا إلى إحصائية للاتحاد الدولي للنقابات، جاء فيها أنّه حتى يونيو 2015 توفي 1200 شخص في مشاريع تتعلق بكأس العالم الذي فازت قطر بتنظيمه في ديسمبر 2010.

وفي عام 2019، ذكرت الحكومة النيبالية أنّ عدد الوفيات بين مواطنيها في قطر منذ عام 2010 بلغ 1426. ويقول صامويل إنّ أكثر من مليوني عامل وافد يعملون في قطر، بينهم 30 ألف مشارك بشكل مباشر في مشاريع بناء منشآت كأس العالم.

ويقول الكاتب الإنجليزي إنّ منظمي كأس العالم على علم، منذ يوليو الماضي، بتأخير شركة قطر ميتا كوتس في دفع رواتب العاملين. ومضى يقول: "لم يتلق العديد من العمال الوافدين في شركة قطر ميتا كوتس أي أجر على الإطلاق بين سبتمبر 2019 ومارس 2020. بينما تلقى العمال الذين لجأوا إلى محكمة العمل في يناير وعودا لم يتم الوفاء بها".