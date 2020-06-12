رئيس التحرير

محمود مسلم

رحلات جوية إلى عمان لإعادة العالقين في قطر

كتب:

أيمن حمزة
04:48 م | الجمعة 12 يونيو 2020
الطيران المدنى تبدأ تسير رحلاتها إلى عمان لإعادة المصريين العالقين بقطر

الطيران المدنى تبدأ تسير رحلاتها إلى عمان لإعادة المصريين العالقين بقطر

تبدأ وزارة الطيران المدني، غدا السبت، تسيير رحلات استثنائية بواسطة شركتي "مصر للطيران" و"إير كايرو" من سلطنة عمان إلى القاهرة، لنقل العالقين المصريين بقطر.

ومن المقرر أن تعيد الشركتين نحو 3000 راكب من العالقين المصريين بقطر بعد نقلهم على إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط، على متن 18 رحلة.

وكان وزير الطيران أكد جاهزية المطارات المصرية لاستقبال السائحين، مؤكداً على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر.