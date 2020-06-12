رحلات جوية إلى عمان لإعادة العالقين في قطر

تبدأ وزارة الطيران المدني، غدا السبت، تسيير رحلات استثنائية بواسطة شركتي "مصر للطيران" و"إير كايرو" من سلطنة عمان إلى القاهرة، لنقل العالقين المصريين بقطر.

ومن المقرر أن تعيد الشركتين نحو 3000 راكب من العالقين المصريين بقطر بعد نقلهم على إحدى الشركات الأخرى من الدوحة إلى مسقط، على متن 18 رحلة.

وكان وزير الطيران أكد جاهزية المطارات المصرية لاستقبال السائحين، مؤكداً على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة والسكان، لضمان سلامة المسافرين والوافدين إلى مصر.