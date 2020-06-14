أحمد موسى: السيسي يطفئ نارا أشعلها الإخوان في ملف سد النهضة

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رئيس الوزراء الأثيوبي الأسبق زيناوي، وضع حجر الأساس لسد النهضة في 2 أبريل 2011، وليس في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتابع "موسى" خلال تقديم برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك خونة ذهبوا لأثيوبيا لحضور وضع حجر الأساس لسد النهضة، مؤكدا أن هناك أشخاص استفادوا من بناء سد النهضة الأثيوبي.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن أثيوبيا، سارعت في بناء السد، بعد الاجتماع الذي عقده محمد مرسي، وجرى إذاعته على الهواء، مؤكدا أن السيسي، يطفئ النار التي أشعلها الإخوان في ملف سد النهضة.

وأشار "موسى" إلى أن الإخواني هشام قنديل، عندما كان وزيرا للري، سلم وثائق خطيرة للشركات المنفذة لسد النهضة، موضحا أن قطر، دفعت تمويلا لبناء سد النهضة الأثيوبي.

ولفت إلى أن "مرسي" كان مشغولا بأخونة الدولة المصرية وتقسيم الغنائم وإلهاء القوات المسلحة، ولم يهتم بملف سد النهضة، مشيرا إلى أن الإعلام التركي والقطري يتجاهلان فضيحة مرسي، في ملف سد النهضة.

وأكد "موسى" أن الإخوان يريدون قيام أثيوبيا بقطع مياه النيل عن مصر، وسيكونون سعداء بهذا لأنهم خونة، مستكملا بأن جماعة الإخوان عصابة عنصرية تريد الحياة دون الاهتمام بالمصريين ولا يعنيهم الشعب المصري لأنهم خونة.