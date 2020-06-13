"الري" عن سد النهضة: لن نسمح بالمماطلة والمياة ليست رفاهية

تحدث محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الري عن تعثر مفاوضات سد النهضة مع الجانب الإثيوبي.

وقال السباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إن مرحلة التفاوض مع أثيوبيا استمرت لمدة 9 سنوات واصفًا فترة التفاوض بأنها كانت فترة عصيبة وذلك منذ إعلان أثيوبيا نيتها بناء السد دون التنسيق مع أي طرف.

وأوضح السباعي أن ما تفعله أثيوبيا مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية، وأن الاجتماع الأخير بدأ يوم 9 يونيو ومستمر حتى اليوم، وأنه من الممكن مد التفاوض ليوم أو يومين حسب الظروف.

وأشار إلى أن مصر لديها مرونة فعلية ولديها ورقة توافقية أعدتها السودان تصلح لتكون أساسا للتفاوض، مضيفًا أنهم لاحظوا أن الجانب الأثيوبي قدم ورقة أخرى مختلفة تماما وتجنب كافة الأوراق الأخرى وأنهم يتحدثون عن التوقيع على ورقة غير ملزمة لأثيوبيا، وأن من حقها تشغيل السد بشكل منفرد والتحكم في النيل الأزرق طبقًا لاحتياجاتها للكهرباء، وذلك بدون أي ضمانات لحمايتنا من الجفاف، معتبرًا أن الورقة الأثيوبية تعسفية بشكل غير مقبول.

وأكد السباعي أن مصر أقرت بحق أثيوبيا في التنمية بما لا يسبب ضررا لمواردنا المائية المحدودة، معتبرًا أن ما حدث رجوع للصفر أو ما قبل الصفر وأن المماطلة مقصودة مشددًا على أن مسألة ملء السد ضمن اتفاق المبادئ الحاكمة التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاثة في البند الخامس تحديدًا.

وتابع: "لن نسمح بالمماطلة، ومصر كانت مرنة جدا للوصول للتوافق وقضية المياة حياة مش رفاهية وتنمية".